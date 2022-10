Pograbil denar in zbežal s skirojem

V noči na ponedeljek, nekaj po 2. uri, je za Bežigradom neznanec stopil do kioska s hrano, segel v notranjost in poskušal ukrasti blagajno. »Dejanje je opazil oškodovanec in mu želel preprečiti tatvino, vendar je storilec pograbil gotovino in pobegnil z belim skirojem,« je sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Lastnika kioska je za približno 200 evrov olajšal moški suhe postave, visok okoli 180 centimetrov, oblečen je bil v svetlo jopo s kapuco. »Policisti še zbirajo obvestila in okoliščine, ki bi pripomogle k izsleditvi storilca, in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« je dodala.

Že v petek okoli 18. ure pa je drzni tat, prav tako za Bežigradom, obvozil kolesarko, ki se je peljala po ulici, in ji iz košare na kolesu sunil torbico z vsebino. Povzročil ji je za približno 1500 evrov škode. Policisti iščejo mlajšega fanta suhe postave, ki je bil oblečen v črna oblačila. Ko in če ga ujamejo, bodo o svojih ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, je še pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov.