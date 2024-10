Pogorela nenaseljena stanovanjska hiša, škode za 15 tisočakov

V starejši nenaseljeni stanovanjski hiši v naselju Negova v občini Gornja Radgona je v nedeljo prišlo do požara, ko je lastnik zakuril v zidani peči. Ogenj je nato zajel leseni in slamnati strop hiše. Kljub intervenciji gasilcev je hiša v celoti pogorela. Prva ocena škode znaša približno 15.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.