Pogojne niso zalegle, morda bo zapor

30

tisočakov mora vrniti oškodovancem.

Pogojne obsodbe, ki jih izrekajo sodišča, imajo na različne ljudi različen vpliv. Nekatere opomin strezni, drugih pa prav nič ne spametuje oziroma pogojne obsodbe sploh ne štejejo za kazen. A se kriminalcem lahko takšno razmišljanje tudi maščuje, saj ne morejo računati, da bodo sodišča milostna v nedogled, poleg tega pa se pogojna obsodba lahko tudi prekliče. Med takšne očitno sodi, ki je tako dolgo hodil po robu in kot sraka kradel po Ljubljani, dokler tožilstvo ni imelo več potrpljenja z njim in zaradi serije tatvin gre zdaj v zapor za skoraj štiri leta.PovratnikŠe preden je stopil pred sodnico, si je namreč nabral vrsto drugih priložnosti. Tako je bil kot povratnik od leta 2010 kar šestkrat obsojen, in sicer najprej za roparsko tatvino, v letu 2011 pa za prikrivanje in lahko telesno poškodbo, vsakič pogojno. Leta 2016 je lahko kazen za veliko tatvino odslužil s 300 urami dela v splošno korist. Leta 2018 so mu za veliko tatvino določili novo pogojno obsodbo, skupaj s to za lahko telesno poškodbo je znašala eno leto s preizkusno dobo petih let. Leta 2019 pa ga je doletela še ena petmesečna zaporna kazen zaradi velike tatvine, a je tudi to lahko odslužil s 300 urami dela v splošno korist.Vse te pogojne obsodbe in alternativne kazni pa očitno niso bile uspešne, saj je svoje početje nadaljeval.Marca 2019 je v Središki ulici v Ljubljani vlomil v skladišče in ga kar dvakrat pregledal, pa obakrat odšel, saj ni našel ničesar, kar bi bilo vredno ukrasti. Septembra 2019 je zlomil ključavnico in vlomil v gradbeni kontejner na Cesti v Mestni log in odnesel za 2804 evre različnega električnega orodja. Tam je vlomil v še en kontejner, a ni našel ničesar zanj uporabnega. Tatinske pohode je nadaljeval in julija lani vlomil v hišo na Cesti na Loko, spet ni našel nič vrednosti. Več sreče je imel avgusta lani, ko je vlomil v hišo v ulici Pod topoli, kjer je našel več ur in nakit in lastnika oškodoval za najmanj 12.000 evrov. Septembra lani je iz hiše na Rutarjevi ukradel nekaj nakita v vrednosti 585 evrov, oktobra pa iz še enega gradbenega kontejnerja več orodja v skupni vrednosti 9250 evrov. Septembra je vlomil v še pet kontejnerjev in ukradel orodje za 1000 evrov. Oktobra lani je nato na Veliki čolnarski iz hiše sunil več ur in nakit v skupni vrednosti 2000 evrov.A mu je sreča obrnila hrbet, in ker je za seboj pustil sledi, so za vsa dejanja zbrali dovolj dokazov, da ga obtožijo. Pred sodiščem je Dervišević očitno uvidel, da je vrag odnesel šalo, in vse priznal, da ne bi tvegal še višje kazni. Za poskus velike tatvine je bil obsojen na štiri mesece zapora, za nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine pol leta zapora, za preostale vlome pa še na štiri mesece, deset mesecev, pet mesecev, eno leto in štiri mesece zapora. Za nameček so preklicali še enoletno pogojno obsodbo in ga poslali v zapor za tri leta in deset mesecev.Derviševiću so nekaj malega plena odvzeli, sodišče pa je oškodovancem priznalo premoženjskopravne zahtevke v višini skoraj 30.000 evrov, kar jim mora vrniti. V preostalem delu jih je napotilo na pravdo, vprašanje pa je, kaj si lahko obetajo od brezposelnega očeta štirih majhnih otrok, ki se za nekaj let seli za rešetke. Iz istega razloga ga je sodišče oprostilo stroškov postopka.