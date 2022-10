Poglete, koliko je moral plačati voznik in koliko prevozniško podjetje

Skupna masa tovornega avtomobila je znašala 36.700 kilogramov, po določilih pravilnika o delih in opremi vozil pa bi lahko znašala največ 25.000 kilogramov, kar pomeni, da je bila prekoračena za 11.700 kilogramov oziroma za 46 odstotkov. Prav tako so ugotovili, da je bila za 8700 kilogramov oziroma 31 odstotkov prekoračena tudi največja dovoljena masa tovornega avtomobila, ki bi po določilih proizvajalca vozila lahko znašala največ 28.000 kilogramov.

Za 10.400 kilogramov oziroma 57 odstotkov so bile prekoračene tudi vrednosti osnih obremenitev zadnjih dveh osi, ki bi smele znašati največ 18.000 kilogramov, dejansko pa so 28.400 kilogramov. Policisti postaje PP Celje so vozilo izločili iz prometa, voznik pa je poskrbel, da so odvečni tovor odstranili z vozila.

Prometni policisti so vozniku izdali plačilni nalog v znesku 3000 evrov, zoper podjetje, ki je izvajalo prevoz, pa bo uveden prekrškovni postopek pri prekrškovnem organu postaje PP Celje. Za prekrške je zagrožena skupna globa 9000 evrov.