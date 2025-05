Krava padla v gnoj, slovenski gasilci morali uporabiti posebne zaščitne obleke (FOTO)

»Danes ob 9.01 smo bili iz Regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec obveščeni, da je v gnojno jamo padlo govedo. Ob prihodu na kraj smo hitro ocenili, da bo za uspešno reševanje potrebna dodatna pomoč – zato smo na kraj poklicali kolege iz PGD Slovenj Gradec in veterinarja z veterinarske postaje Slovenj Gradec. Z usklajenim delom in požrtvovalnostjo nam je skupaj uspelo rešiti žival iz izjemno zahtevne situacije,« so navedli v PGD Stari trg.

Žival je bila skoraj povsem potopljena v gnoj. Le glava ji je štrlela ven, vendar je bila situacija zaradi številnih strupenih plinov, ki so nastajali, zelo zahtevna. Dva gasilca sta si nadela zaščitne obleke in se spustila do živali. Zvezali so jo in jo na koncu s pomočjo žerjava potegnili na varno.