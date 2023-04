Poglejte, s kakšnim tovornjakom se je prevažal po Sloveniji (FOTO)

Policisti PPP Maribor so danes zjutraj na Ptujski cesti v Mariboru, zaradi nepravilnosti na tovoru, kontrolirali voznika tovornega vozila, sicer 34-letnika iz okolice Slovenske Bistrice. Pri kontroli so policisti posumili, da vozilo ni tehnično brezhibno in za tovorno vozilo odredili izvedbo tehničnega pregleda. Ugotovljenih je bilo več kritičnih napak na vozilu, zaradi česar je bilo vozilo izločeno iz prometa do odprave pomanjkljivosti in ponovnega tehničnega pregleda.

Policisti so z odvzeli registrski tablici, vozniku pa izdali plačilni nalog in izrekli globo v višini 620 evrov, so sporočili iz PU Maribor.