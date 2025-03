Poglejte, s kako uničeno gumo se je po štajerki vozil Italijan. A to ni bilo vse (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so na štajerski avtocesti izvajali poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na kršitvah voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Ustavili in kontrolirali so 23 tovornih vozil in avtobus

Pri 19 tovornih vozilih in avtobusu so zaznali kršitve cestnoprometnih predpisov. Zaradi tehničnih pomanjkljivosti in preobremenjenosti so do odprave pomanjkljivosti iz prometa izločili 13 tovornih vozil. Prav tako so ugotovili 6 kršitev nepravilno pritrjenega in zavarovanega tovora ter več kršitev socialne zakonodaje.

Uničena pnevmatika. FOTO: Pu Celje

Med drugim so ustavili in kontrolirali voznika vlečnega vozila, državljana Italije, ki je imel na tretji osi priklopnega vozila popolnoma uničeno desno pnevmatiko. Prav tako ni imel pravilno zavarovanega tovora v priklopnem vozilu. Vozilo so izločili iz prometa. Vozniku so izdali plačilni nalog v znesku 520 evrov, pravni osebi iz Italije pa plačilni nalog v višini 3000 evrov.