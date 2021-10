Poglejte, koliko tisoč litrov piva je zasegel Furs (FOTO)

Finančna uprava Republike Slovenije se je danes pohvalila z blagom, ki so ga zasegli. Ne boste verjeli, ampak zasegli so kar 4.128 litrov piva, ki je bilo nezakonito vnešeno v Slovenijo. Ugotovili so namreč, da je bilo pivo uvoženo in se je prodajalo prek spleta brez plačila predpisanih dajatev.

Takole so se poigrali z besedami pri objavi zasega na njihovi facebook strani: »Ni grešni kozel, je pa očitno kozel vreden greha. Bravo ekipa za uspešno zaključen lov na zaklad.«

