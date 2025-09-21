Poročali smo že o tragični nesreči, ki se je v soboto zvečer zgodila na Celovški cesti v Ljubljani. 51-letni voznik osebnega vozila je pri zavijanju v levo zaprl pot vozniku motornega kolesa, ki je trčil v zadnji desni del osebnega vozila.

31-letni voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Po družbenem omrežju TikTok je zaokrožil video, ki je nastal kmalu po tragični nesreči, in sicer v času, ko je tam še potekal ogled policije. Kar je uporabnikom še posebej padlo v oči, je dejstvo, koliko ljudi je ob policijskem traku, s čimer so zavarovali mesto nesreče, opazovalo dogajanje.

Kakšno je bilo stanje kmalu po usodnem trčenju, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):