Poglejte, koliko droge je imel doma 47-letni Sevničan! Kokain, tablete ... ni da ni. (FOTO)

Policisti PP Sevnica so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu 47-letnega moškega iz Sevnice. Med hišno preiskavo so v stanovanjskem objektu našli in zasegli 1565 tablet s prepovedano drogo MDMA, 11,5 grama prepovedanega kokaina in 30 gramov posušenih rastlinskih delcev konoplje.

Sevniški policisti so zasegli kokain, konopljo in prepovedane tablete. FOTO: PU Novo mesto

47-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter z nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem.