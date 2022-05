Poglejte, kako so iz gnojne jame rešili kravo (FOTO)

Da morajo gasilci vsake toliko časa z dreves reševati mačke ali se bojevati s sršenjimi gnezdi, ni nič neobičajnega. A takšne intervencije, kot so je bili deležni krški gasilci na praznik dela, zagotovo še nekaj časa ne bodo pozabili. Ob deveti uri zjutraj so namreč morali odhiteti v kraj Dobrava pri Podbočju, da bi rešili ubogo kravo, ki je na tamkajšnji kmetiji padla v gnojno jamo.

Tako so jo izvlekli. FOTOgrafiji: Pge KrŠko

Za štiri pogumne gasilce tehnične reševalce, ki so se tja odpeljali z dvema voziloma, je bila to, četudi ni šlo za bojevanje z ognjem, precej zahtevna naloga. Pa ne toliko zaradi smradu, temveč zaradi težko dostopnega terena in tudi nevarnosti, da v gnojni jami krava ne bi preživela.



Na Poklicni gasilski enoti Krško (PGE Krško) so pojasnili, da je bilo reševanje zelo zahtevno, saj je kravi grozila utopitev. Sami so se tako morali podati v gnojno jamo, nato pa jo s tehničnim posegom tako navezati, da so jo v nadaljevanju lahko s pomočjo hidravličnega vitla dvignili po improviziranem podestu iz jame.

Žival je bila v šoku.



Ne samo lastniku kmetije, ampak tudi njim samim se je odvalil velik kamen od srca, ko je bila krava na varnem. Pa četudi je bila, kot so še pojasnili, v vidnem šoku, zato so jo predali v veterinarsko oskrbo.