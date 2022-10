Poglejte, kako so gasilci pomagali loviti pobeglo kravo (FOTO)

Dejstvo, da je armada pogumnih slovenskih gasilk in gasilcev v vsakem vremenu in ob vsaki uri uri pripravljena pomagati ne le pri gašenju požarov, reševanju ljudi, živali in sploh premoženja, se je potrdilo tudi v ponedeljek. Popoldne je namreč v Oseku v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah krava pobegnila iz hleva.

Gasilci PGD Osek so skupaj z lastnikom ujeli pobeglo kravo in jo vrnili v hlev na splošno radost in zadovoljstvo.