Poglejte, kako so ga vrhniški prostovoljni gasilci rešili: »Do zadnje minute se je verjelo, da vam bo uspelo« (FOTO)

Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika je v četrtek, 24. julija, na družbenem omrežju Facebook s sledilci delilo novico o uspešnem reševanju kozličkov iz globoke jame.

»Včeraj zvečer smo bili obveščeni o dveh kozličkih, ki sta padla v globoko jamo in se sama nista mogla rešiti. Na kraj dogodka smo posredovali gasilci PGD Vrhnika.

S pomočjo vrvne tehnike smo se varno spustili v jamo in oba kozlička uspešno dvignili na površje. Kljub stresni situaciji sta bili živali nepoškodovani in kmalu po rešitvi že na varnem.«

Luknja na zasebnem zemljišču

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Bravo. Me pa zanima, kje je to približno? Zgleda sredi travnika, še za kakšnega otroka nevarno ali celo odraslega?«

»Pozdravljeni in hvala za vašo skrb! Gre za luknjo na zasebnem zemljišču oziroma pašniku, zato za širšo javnost ne predstavlja neposredne nevarnosti. Lastniki so bili o dogodku takoj obveščeni in so že napovedali, da bodo jamo ustrezno zavarovali in pokrili, da bi preprečili morebitne nadaljnje nesreče – tako za živali kot za ljudi. Hvala še enkrat za vašo podporo!«

»Prostovoljno gasilsko društvo Vrhnika Moj velik poklon za vaš trud in najlepša vam hvala za vašo nesebično pomoč. Do zadnje minute se je verjelo, da vam bo uspelo. Luknja je bila takoj po vašem odhodu ustrezno pokrita/zavarovana (prej je bila čez pločevina, ki so jo kozlički 'nehote' premaknili).«

»Bravo.«