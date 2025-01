Poglejte, kako občutno pretežak tovornjak je vozil, a to še ni bilo vse ... (FOTO)

Posledice prometnih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila, velikokrat zelo hude, še posej če so ta preobremenjena in se sile še povečajo, preobremenjenost vozila pa vpliva tudi na stabilnost, zaviranje in dolžino zavorne poti. Pri kontrolah voznikov tovornih vozil se zato policisti osredotočajo tako na socialno zakonodajo (obvezni počitki in odmori), kot na kršitve glede preobremenitve vozil, tehnično brezhibnost vozil in pritrjevanje tovora. Omenjena področja so sicer zelo povezana tudi z vlogo prevoznih podjetij, ki morajo voznikom zagotavljati ustrezna vozila in opremo ter jim zagotoviti ustrezne pogoje za delo. V praksi se dogaja, da je pri nekaterih podjetjih velikokrat glavno vodilo le zaslužek, medtem ko področju varnosti cestnega prometa posvečajo premalo pozornosti. Preobremenjena vozila so poleg nevarnosti v prometu eden od dejavnikov uničevanja cest, s tem pa se povzroča tudi velika gospodarska škoda. Nevarna so tudi za druge udeležence v prometu, ker se lahko vozila zaradi preobremenitve med vožnjo poškodujejo, to pa lahko privede do prometne nesreče ter posledično tudi zastojev na cestah. Zato vse voznike pozivamo, naj vozijo odgovorno, na vožnjo naj se odpravijo spočiti in med vožnjo izvajajo predpisane odmore in upoštevajo določila glede trajanja vožnje. Enako naj upoštevajo vsa pravila glede tehnične brezhibnosti, nalaganja tovora in obremenjenosti vozil.