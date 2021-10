Poglejte, kako je zmedel blagajničarko

Neznanec je v Postojni v italijanskem jeziku dejal blagajničarki, da želi poravnati račun za parkirnino v znesku petih evrov. Dal ji je bankovec za 100 evrov in parkirni listek. Blagajničarka mu je vrnila račun, parkirno kartico in 95 evrov razlike. Namesto da bi se s tem zgodbo zaključila, pa je moški začel mahinirati. Iz žepa je potegnil 10 bankovcev po 10 evrov, jo prosil, naj mu vrne bankovec za 100 evrov, saj da bo račun raje poravnal z bankovci za 10 evrov. Seveda pa je že prej pospravil 95 evrov, ki mu jih je vrnila. Z nekaj dodatnimi prošnjami in željami jo je nato povsem zmedel in jo na koncu ogoljufal za 95 evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: