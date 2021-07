Poglejte, kako je vojaški helikopter ves dan reševal planince (VIDEO)

Minuli konec tedna je bilo sicer zaradi slabega vremena v gorah bolj mirno, je pa bil za reševalce toliko bolj pester ponedeljek. Vojaški helikopter je kar petkrat posredoval zaradi nesreč v gorah.Po podatkih uprave za zaščito in reševanje, je helikopter posredoval na cesti med Logom pod Mangartom in Predelom, kjer je padel motorist in se poškodoval. Ponesrečenca so odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Pod Malim vrhom v občini Jesenice se je pri sestopu poškodovala planinka, na vrhu Matajurja v občini Kobarid pa si je pohodnik zlomil nogo. V Debelakovi smeri v Veliki Mojstrovki, v občini Kranjska Gora, je na alpinistko padel kamen. Po posredovanju gorski reševalcev, so jo dvignili v helikopter ter prepeljali v UKC Ljubljana. V popoldanskih urah pa je nato na poti od Krnskih jezer proti Lepeni, v občini Bovec, še obnemogel planinec, ki so ga prav tako prepeljali v ljubljanski UKC.Slovenska vojska je objavila videoposnetek s posredovanj in opozorila, naj bodo ljudje v gorah previdni. Letos je sicer vojaški helikopter v gorah posredoval že skoraj 80-krat.