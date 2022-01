Poglejte, kaj vse je policija našla pri 63-letniku (FOTO)

Policisti iz Ilirske Bistrica so lani decembra zasačili 63-letnika pri prodaji konoplje 23-letniku. Kot so sporočili iz PU Koper, so v nadaljevanju preiskave pridobili odredbo za preiskavo stanovanjske hiše s pripadajočimi prostori in vozila. Te dni so pri 63-letniku hišno preiskavo tudi izvedli, pri tem pa zasegli 534,8 grama konoplje, 21,44 grama kokaina, 9,28 grama mešanice MDMA in heroina, 5,13 grama heroina, 3,26 grama amfetaminov in več pripomočkov za tehtanje.

Droga je bila pakirana v manjše zavitke in je bila namenjena za prodajo. Po zaključeni hišni preiskavi so 63-letniku odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.