Poglejte, kaj sta počeli ženski v trgovskem centru v Novem mestu

V trgovskem centru v Novem mestu je varnostnik dopoldne pri tatvini zalotil 21-letnico in 35-letnico iz okolice Krškega. Nabrali sta si za skoraj 400 evrov raznih izdelkov parfumerije, drogerije in papirnice, jih odstranili iz originalne embalaže in skrili v svojo vrečko. Na blagajni sta plačali nekaj izdelkov manjše vrednosti in hoteli zapustiti trgovino, a ju je ustavil varnostnik in obvestil policiste, so sporočili iz PU Novo mesto.

