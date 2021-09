Poglejte, kaj so vse policisti našli med hišnimi preiskavami (FOTO)

Policisti so imeli kaj videti. FOTO: Pu Murska Sobota

Na podlagi odredbe sodišča so v torek policisti PP Gornji Petrovci skupaj z vodnikom službenega psa iz opravili dve hišni preiskavi. Na prvi hišni preiskavi so našli in zasegli 54 sadik rastline zelene barve.Na drugi hišni preiskavi pa 21 sadik rastline zelene barve velikosti 30 do 140 cm, večje število steklenih kozarcev s posušeno rastlino zeleno rjave barve in različne mešanice, domnevno s produkti prepovedane droge konoplje (smole, masti itd.), več posušenih delcev rastlin prepovedane konoplje in smolo produkta konoplje v večjem številu injekcijskih brizg.Po opravljeni analizi in pozitivnem rezultatu bo zoper oba osumljena podana kazenska ovadba zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora v trajanju 1 do 10 let.