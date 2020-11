Konoplja FOTO: Policija

Minuli petek so mozirski policisti opravili hišno preiskavo pri 38-letnemu moškemu z okolice Žalca. V kletnih prostorih stanovanjske hiše so našli dva opremljena prostora prirejena za gojenje konoplje.V enem so našli okoli 90 rastlin visokih do 120 centimetrov, v drugem pa 50 rastlin konoplje, visoke do enega metra.Konopljo in pripomočke za gojenje so zasegli, 38-letnika pa čaka kazenska ovadba.