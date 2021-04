Poglejte, kaj so si trije vozniki dovolili na gorenjki

Gorenjski prometni policisti so v četrtek na avtocesti obravnavali tri voznike, ki so vozili s hitrostjo nad 200 kilometrov na uro. V enem primeru so policisti slovenskemu državljanu izmerili hitrost 204 kilometrov na uro, v dveh drugih primerih pa je meritev pri dveh tujcih pokazala 208 oz. 210 kilometrov na uro. Meritve so bile opravljene na delu avtoceste, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro.



Policisti pozivajo k upoštevanju omejitev hitrosti in defenzivni vožnji. »Vožnja je eno najtežjih opravil, ker se dogaja v okoliščinah neprestanega prilagajanja razmeram in je zato ne smemo jemati z 'levo roko'. Vsak trenutek voznik namreč opravi vrsto opravil, ki so odločilnega pomena za to, da promet poteka kar se da varno. Med njimi se lahko v zgolj nekaj sekundah zvrstijo zaviranje, pospeševanje, spremljanje vzvratnega ogledala, opazovanje vozil pred seboj, zaznavanje okolice in dejanj drugih voznikov, vrtenje volana, vklapljanje smernika, premik, dajanje prednosti itd., pri čemer pozornosti vozniku med vsem tem lahko vzame tudi mobilni telefon. Napake imajo lahko posledice. Na vseh nas je, da tveganja z varno udeležbo v prometu zmanjšujemo in da ne pride do nesreče ali ogrožanj. Vozimo pametno.«

