Poglejte, kaj so policisti našli v hiši osumljenca: THC bombone, konopljo, injekcije, mešalnike ... (FOTO)

Policisti Policijske postaje Ljubljana center so ta teden po opravljeni kriminalistični preiskavi in zbranih obvestilih pridobili sodno odredbo ter opravili hišno preiskavo pri 25-letnem osumljencu na območju Cerknice in v središču Ljubljane.

Našli in zasegli so več kot sedem kilogramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja, večjo količino želatinastih bombonov s THC-jem in konopljino smolo.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Zasegli so tudi pripomočke za pridelavo in predelavo prepovedane droge – mešalnike, laboratorijske posode, recepte, modele za vlivanje bombonov, pripomočke za pakiranje, tehtnice, vrečke, injekcijske igle, denar in elektronske naprave.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in kriminalistično preiskavo.

Zoper 25-letnika bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

FOTO: Policijska uprava Ljubljana