PREISKANO KAZNIVO DEJANJE

Poglejte, kaj so policisti našli v hiši osumljenca: THC bombone, konopljo, injekcije, mešalnike ... (FOTO)

Policisti so hišno preiskavo opravili pri 25-letnem osumljencu z območja Cerknice.
FOTO: Policijska uprava Ljubljana

A. G.
 17. 9. 2025 | 12:02
 17. 9. 2025 | 12:50
A+A-

Policisti Policijske postaje Ljubljana center so ta teden po opravljeni kriminalistični preiskavi in zbranih obvestilih pridobili sodno odredbo ter opravili hišno preiskavo pri 25-letnem osumljencu na območju Cerknice in v središču Ljubljane.

Našli in zasegli so več kot sedem kilogramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja, večjo količino želatinastih bombonov s THC-jem in konopljino smolo.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

Zasegli so tudi pripomočke za pridelavo in predelavo prepovedane droge – mešalnike, laboratorijske posode, recepte, modele za vlivanje bombonov, pripomočke za pakiranje, tehtnice, vrečke, injekcijske igle, denar in elektronske naprave.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in kriminalistično preiskavo.

Zoper 25-letnika bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

hišna preiskavadrogapreiskavadrogepolicijazasegkonopljaprepovedane drogeLjubljanaPU LjubljanaPolicijska uprava LjubljanaCerknica
