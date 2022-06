Poglejte, kaj so počeli vozniki v zastojih: »Primitivno, nevarno, neumno« (FOTO)

Konc tedna so spet zaznamovali številni zastoji in kolone vozil, ki so se vile iz Hrvaške proti Avstriji. Dodatno so jih upočasnile tudi številne prometne nesreče. Takrat je še toliko pomembneje, da vozniki omogočijo prostor intervencijskim vozilom in naredijo reševalni pas.

Seveda pa si številni v dolgem čakanju čas krajšajo tudi po svoje. Zavod reševalni pas je na twitterju znova opozoril na nespametno početje nekaterih, ki v zastojih zapuščajo vozila in se (nekateri celo bosi) sprehajajo po vozišču. »Primitivno, nevarno neumno,« so komentirali fotografije, ki so jih posneli na poti.