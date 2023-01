Poglejte, kaj so kriminalisti našli med hišno preiskavo pri 28-letniku (FOTO)

Policisti so v ponedeljek v naselju v občini Miren - Kostanjevica na podlagi sodne odredbe pri 28-letniku opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog. Odkrili so prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje ter zasegli večjo količino posušene konoplje. Policisti ga bodo ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.

Prostor za proizvodnjo konoplje. FOTO: PU Nova Gorica

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so 28-letniku zasegli plastično vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, v nadaljevanju pa v posebej prirejenem prostoru za gojenje prepovedane droge našli in zasegli 82 sadik prepovedane konoplje, večjo količino posušene konoplje in opremo za gojenje ter proizvodnjo omenjene prepovedane droge.

Zasežene rastline in rastlinske delce so policisti poslali v nadaljnjo analizo, v zvezi s hišno preiskavo so obveščali tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Omenjeni moški je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.