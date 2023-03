Poglejte, kaj so cariniki na Brniku zasegli potniku: pri nas je zaščiten (FOTO)

Finančna uprava je na twitterju objavila, da so obiskale sodelavce carinike na Brniku na carinski kontroli. In ravno pred prihodom so cariniki zasegli dva kilograma neprijavljenega kaviarja jesetra, ki je po evropski konvenciji zaščiten, so navedli.

»Pokazali so nam, kako preverjajo prtljago potnikov in kakšne so prepovedi in omejitve pri vnosu blaga. Zanimivost - ravno pred našim prihodom so zasegli 2 kg kaviarja jesetra, ki je po konvenciji CITES zaščiten,« so objavili na Fursu in zraven priložili fotografijo tihotapljenega izdelka.