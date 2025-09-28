Poglejte, kaj jih je pričakalo v Zagrebu: takšnega prizora v prometnih nesrečah ne vidimo pogosto (FOTO)

Reševalci, policisti in gasilci so tisti, ki ob prometnih nesrečah prihitijo na prizorišče. Tam jih pričakajo različni prizori. Precej pretresljiv prizor je danes pričakal gasilce Gasilske enote Zagreb.

Gasilska enota Zagreb je na Facebooku sporočila, da je imela ekipa iz Jankomira (soseska v Zagrebu) ob 4.58 intervencijo na Škorpikovi ulici. Kot so zapisali, je vozilo padlo z nadvoza, oseba, ki je bila udeležena v tej prometni nesreči, pa naj bi imela lažje poškodbe.

V objavi so še omenili, da je avtomobil po nesreči ostal pokonci v zraku, naslonjen pa je bil na nadvoz.

Posledice te prometne nesreče si lahko ogledate tudi sami na zgornjih fotografijah (če vam jih ne pokaže, osvežite spletno stran). Kot je videti, jo je vozilo odneslo zares slabo, k sreči pa očitno vsaj ni prišlo do hujših poškodb pri osebi.