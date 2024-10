Poglejte, kaj je policija našla pri 51-letniku s Senovega (FOTO)

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu osumljenca na območju Senovega.

Našli so rastlinjak, v katerem je 51-letni moški gojil prepovedano konopljo. Rastline, visoke do dveh metrov so zasegli in jih poslali v analizo.

Po zaključenem postopku bodo zoper 51-letnika ukrepali zaradi kršitev določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.