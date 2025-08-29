DROGA

Poglejte, kaj je doma gojila 47-letnica v občini Kanal ob Soči (FOTO)

Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo.
Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo. FOTO: Pp Nova Gorica
Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo. FOTO: Pp Nova Gorica

M. U.
29.08.2025 ob 18:07
M. U.
29.08.2025 ob 18:07

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v četrtek opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava je potekala v enem izmed naselij v občini Kanal ob Soči. Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo.

FOTO: Pp Nova Gorica
FOTO: Pp Nova Gorica
FOTO: Pp Nova Gorica
FOTO: Pp Nova Gorica
FOTO: Pp Nova Gorica
FOTO: Pp Nova Gorica

Poleg tega so zasegli tudi delce posušene rastline in aluminijasto folijo s smolnato snovjo, prav tako sumljivo, da gre za psihoaktivno snov.

Vse zasežene predmete so poslali v analizo

Če bo le-ta potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo policisti zoper 47-letno žensko uvedli prekrškovni postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Več iz te teme:

konoplja policija zaseg hišna preiskava droga PU Nova Gorica

