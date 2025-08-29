Poglejte, kaj je doma gojila 47-letnica v občini Kanal ob Soči (FOTO)
Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v četrtek opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava je potekala v enem izmed naselij v občini Kanal ob Soči. Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo.
Poleg tega so zasegli tudi delce posušene rastline in aluminijasto folijo s smolnato snovjo, prav tako sumljivo, da gre za psihoaktivno snov.
Vse zasežene predmete so poslali v analizo
Če bo le-ta potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo policisti zoper 47-letno žensko uvedli prekrškovni postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.
