Poglejte, kaj je doma gojila 47-letnica v občini Kanal ob Soči (FOTO)

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v četrtek opravili hišno preiskavo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskava je potekala v enem izmed naselij v občini Kanal ob Soči. Med preiskavo so policisti zasegli 23 zelenih rastlin, visokih od 50 do 120 cm, za katere obstaja sum, da gre za konopljo.

FOTO: Pp Nova Gorica

Poleg tega so zasegli tudi delce posušene rastline in aluminijasto folijo s smolnato snovjo, prav tako sumljivo, da gre za psihoaktivno snov.

Vse zasežene predmete so poslali v analizo

Če bo le-ta potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo policisti zoper 47-letno žensko uvedli prekrškovni postopek zaradi suma kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.