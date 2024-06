Podrobnosti tragedije v Zadru: v eksploziji avtomobila češke družine umrl otrok, trije ranjeni

V bližini hrvaškega mesta Zadar je v sredo zvečer iz še neznanega vzroka eksplodiralo vozilo češke družine. Pri tem je umrl devetletni otrok, trije ljudje so bili ranjeni, je danes sporočila hrvaška policija.

Po prvih ugotovitvah je v sredo pozno zvečer eksplodirala za zdaj še neznana eksplozivna naprava, ki je bila v vozilu. Družina se je sicer pred tem ustavila na postajališču zaradi okvare na vozilu, poročajo hrvaški mediji.

Otrok je umrl na kraju nesreče, dve ženski, stari 49 in 34 let, in 39-letnega moškega pa so prepeljali v bolnišnico v Zadru. Medtem ko ženski ostajata na zdravljenju, so moškega že izpustili.

Preiskava okoliščin eksplozije še poteka, zaradi česar je zaprta tudi tamkajšnja regionalna cesta.