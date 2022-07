Podrl se jim je delovni oder, eden huje poškodovan

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je v Šmihelu, v občini Pivka, zgodila huda delovna nesela. Porušil se je namreč delovni oder, s katerega so padli trije delavci in se poškodovali.

Vse tri poškodovane osebe so prepeljali v UKC Ljubljana, dve z reševalnim vozilom, huje poškodovanega pa s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu.