Podnanos: močan veter ga je pahnil v globino

Danes, 12. februarja, ob 7.36 uri, so bili policisti obveščeni, da se je med popravilom dimniške tuljave v naselju Podnanos (Občina Vipava) huje poškodoval 42-letni moški. Policisti PU Nova Gorica so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški na zadnji strani nekdanjega gostinskega objekta prislonil lestev in na višini približno petih metrov popravljal dimniško tuljavo, ki jo je pred tem premaknila oz. snela močna burja.



Zaradi močnega sunka burje je moški padel na tla in predvidoma huje telesno poškodovan obležal (poškodba hrbta). Kasneje so ga opazili tamkajšnji občani in na pomoč poklicali reševalce, ki so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Glede na vsa ugotovljena dejstva so policisti PP Ajdovščina tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

