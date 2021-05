Podlost brez primere: okradli malega Krisa, kaznovani ne bosta

»Razočarana sem, pravzaprav jezna, in občutek imam, da zadeva ni čista. Prav bi bilo, da bi sodišče prišlo zadevi do dna, da bi torej speljalo glavno obravnavo in storilki kaznovalo,« je dejala Rozalija Gršič, ki je konec septembra 2019 ob pomoči številnih Belokranjcev speljala projekt Veselo v šolo. Dobrodelni koncert v športni dvorani Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, kjer so zbirali denar za šolske potrebščine za belokranjske otroke, je bil zelo uspešen, a žal se je tam zgodilo nekaj, kar je pustilo črn madež na slovenski dobrodelnosti. Iz škatle, v kateri so zbirali sredstva ...