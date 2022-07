Darsova nadzornika Darko Čepar in Slaven Kovačević sta zahtevala in dobila vsak po 50 evrov podkupnine, zato bosta morala za rešetkami preživeti leto dni. Višje sodišče namreč ni ugodilo njuni pritožbi, ampak je pritrdilo sodbi prve stopnje, nam je odgovorila predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer. Nekdanja nadzornika sicer ves čas zanikata, da bi podkupnino zahtevala ali vzela, sodišče pa je prepričano, da ne govorita resnice, in ju je zato pred letom dni na okrožnem sodišču spoznalo za kriva. V sostorilstvu sta zavestno zahtevala in sprejela nagrado na avtocestnem počivali...