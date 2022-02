Podjetnik ni plačeval prispevkov za socialno varnost

Sektor kriminalistične policije PU Novo mesto je januarju na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podal kazensko ovadbo zoper 46-letnega zastopnika slovenske gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani, zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj Kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika. »Osumljeni za svoje zaposlene (pretežno državljane Romunije in Bolgarije), ki so bili napoteni na delo v Nemčijo, v letu 2018-2019 ni plačal prispevkov za socialno varnost ob izplačilih plač v skupni višini več kot 174.000 evrov (od česar samo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašajo preko 116.000 evrov), za kolikor je tudi oškodovan proračun Republike Slovenije,« so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Poleg navedenega odgovorna oseba, da bi se izognila plačilu davčnih obveznosti iz naslova akontacije dohodnine ter davkov in prispevkov od izplačanih plač in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, v obračunih davčnega odtegljaja v letu 2018 ni prikazala dejanskih podatkov o izplačanih plačah zaposlenim. Določena izplačila zaposlenim so prikazali kot neobdavčena povračila stroškov malice in prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino oziroma določenih izplačil zaposlenim v obračunih sploh niso prikazali. Posledično za navedeno obdobje niso bili obračunani in plačani predpisani prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine v skupnem znesku 124.391,76 evrov.

Zaradi vsega prej navedenega so odgovorno osebo, 46-letnika, ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Davčne zatajitve po 1. odstavku 249. člena kazenskega zakonika.

Dvignila 60 tisočakov z računa podjetja

Dodatno so kriminalisti zaradi kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. odstavku 240. člena kazenskega zakonika ovadili dve odgovorni osebi (prej omenjenega 46-letnika in še 44-letnika), ker sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa ni bilo predloženih dokazil o poslovni porabi denarja za poslovanje družbe v skladu z računovodskimi standardi in sta tako utemeljeno osumljena, da sta si v tej višini pridobila protipravno premoženjsko korist. Po opravljeni finančni preiskavi je bila poleg omenjenih dveh osumljencev za kaznivo dejanja ovadena tudi pravna oseba.

Zadevo je policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev finančne uprave in nadaljnjega sodelovanja v predkazenskem postopku, ki ga je usmerjalo pristojno državno tožilstvo.

Zaradi več goljufij osumljeni v priporu Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so po dalj časa trajajočem predkazenskem postopku v začetku februarja k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu privedli 39-letnega osumljenca zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj poslovne goljufije po 228. členu kazenskega zakonika in goljufij po 211. členu kazenskega zakonika. 39-letnik iz gospodarske družbe na območju PU Novo mesto je hrvaški družbi, ki v tem primeru nastopa kot oškodovanec, zagotovil, da bo dobavil izdelke v vrednosti 122.000 evrov. Naročene izdelke je oškodovana družba na podlagi lažnih prikazovanj in jamstev tudi plačala. Osumljeni izdelkov ni dobavil, denarna sredstva pa porabil za druge namene.

Osumljenega 39-letnika so ovadili za dve kaznivi dejanji goljufije, ker je z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto fizično osebo, ki je podjetju oziroma osumljenemu dal poroštvene izjave in nakazal denarna sredstva v višini 46.000 evrov. 39-letnik je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za podobna kazniva dejanja in so ga omenjenih kaznivih dejanj osumili v času prestajanja pogojne obsodbe. 3. februarja so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Za poslovno goljufijo so ovadili še 55-letnika, ki je po ugotovitvah kriminalistov pomagal pri izvršitvi omenjenih kaznivih dejanj. V obširnem, dalj trajajočem ter strokovno zahtevnem predkazenskem postopku, je bilo izvedenih sedem hišnih preiskav pri osumljenih odgovornih osebah ter v poslovnih prostorih in računovodstvih gospodarskih družb. V predkazenskih postopkih so kriminalisti izvedli tudi finančne preiskave.