Podjetnici zažgali luksuznega mercedesa

V soboto zjutraj, ob 9.42, so bili koprski policisti obveščeni, da na parkirišču v Luciji gori osebni avto višjega cenovnega razreda, po nekaterih ocenah vrednega več kot 100 tisočakov, je včeraj sporočila višja policijska inšpektorica koprske policijske uprave in predstavnica za odnose z javnostmi Anita Leskovec.Kriminalisti in policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, neuradno naj bi namreč neznanec avto polil z vnetljivo tekočino, za to kaznivo dejanje pa je po črki zakona zagrožena kazen do pet let zapora. Podjetna RusinjaLastnica dragocenega mercedesa s, vrednega okoli 100.000 evrov, ...