Podivjani Celjan (44) sejal grozo in strah

Celjski policisti so v zadnjem mesecu in pol obravnavali več kaznivih dejanj z elementi nasilja, premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, ki jih je osumljen 44-letnik iz Celja. Prejšnji teden so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor.



Celjan je osumljen tudi nasilja v družini (večkrat nasilen do ožjega družinskega člana), sumijo ga tudi izsiljevanja, saj je v oktobru z z nožem, grožnjami s pretepom in požigom hiše izsiljeval neko žensko in od nje zahteval denar. Konec oktobra je zalezoval drugo in ji grozil s pretepom. Novembra je z grožnjami in udarci ustrahoval tudi nekega moškega. Opravili hišno preiskavo V prvih novembrskih dneh je na več vozilih, katerih lastnike je želel s tem ustrahovati, v Celju in okolici prerezal pnevmatike. Osumljen je tudi tatvine okrasne skulpture izpred enega od celjskih gostinskih lokalov. V zadnjem mesecu in pol so ga policisti obravnavali tudi zaradi več kršitev javnega reda in miru.



Prejšnji teden so pri 44-letniku opravili hišno preiskavo in mu zasegli konopljo, tri zračne puške, dva noža, s katerima je grozil oškodovancem, boksar, zvezdo z rezili (šuriken), mobilni telefon in več drugih stvari. Brezposelen zadrogiranec Celjan je odvisnik od prepovedanih drog in specialni povratnik zaradi prekrškov in kaznivih dejanj z elementi nasilja ter kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete. Ker ni zaposlen, si denar za nakup drog zagotavlja s kaznivimi dejanji premoženjske kriminalitete in preprodajo prepovedanih drog. V preteklosti je bil že pravnomočno obsojen. V času storitve omenjenih kaznivih dejanj je bil na prestajanju preizkusne dobe pogojne obsodbe zapora.