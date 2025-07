Pod vplivom zdravil prehiteval v škarje

V soboto popoldne so občani celjsko policijsko upravo obvestili o vozniku, ki je na glavni cesti med Hudo luknjo in Mislinjo večkrat nevarno prehiteval v škarje. Policisti so voznika ustavili in z njim izvedli postopek. »Ugotovljeno je bilo, je vozil pod vplivom prepovedanih snovi. Zaradi suma vožnje pod vplivom zdravil mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, v zvezi z nepravilnim prehitevanjem pa so policisti zbrali izjave prič. Za vse kršitve zoper kršitelja smo podali obdolžilni predlog Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu. Grozi mu globa v višini 3300 evrov in trajni odvzem vozniškega dovoljenja,« so sporočili.

V drugem primeru so jih obvestili o nezanesljivi vožnji tovornega vozila s priklopnikom na glavni cesti iz Dravograda proti Slovenj Gradcu. Policisti PP Slovenj Gradec so voznika ustavili in z njim izvedli postopek ugotavljanja alkoholiziranosti. »Alkotest je pokazal kar 1,35 miligrama alkohola v izdihanem zraku. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper kršitelja bomo podali obdolžilni predlog Okrajnemu sodišču v Slovenj Gradcu. Grozi mu 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk,« dodajajo.

Brežiški policisti pa so okoli 19.30 v Krški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila fiat stilo in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Ugotovili so, da ima 73-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola (1,66 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.