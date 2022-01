Pod vplivom maliganov povzročili nesrečo

Policisti so v četrtek v popoldanskem času v Zrečah obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Povzročila jo je voznica osebnega vozila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v drugo vozilo. Policisti so ugotovili, da je bila pod vplivom alkohola, saj ji je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,42 mg/l. Zoper njo bodo podali plačilni nalog.

Nekaj pred polnočjo se je na Tržaški cesti v Logatcu v nesrečo zapletel voznik osebnega vozila, ko je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,78 mg/l) zapeljal čez sredino krožišča, nato pa se ustavil na drugi strani ceste na travnati površini. Lažje se je ranil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega napisali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Malo pred deveto zvečer se je nesreča zgodila v Luciji. Policisti so ugotovili, da je 69-letni državljan Hrvaške z osebnim avtomobilom zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča trčil v drog javne razsvetljave. Ker mu je preizkus pokazal 0,66 mg/l alkohola, so zanj odredili pridržanje. A so mu včeraj malo po peti zjutraj pridržanje prekinili zaradi slabega zdravstvenega stanja, nakar so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico, so sporočili s koprske policijske uprave. Zoper njega bodo spisali obdolžilni predlog.