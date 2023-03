Pod vplivom alkohola peljal na izlet otroke iz osnovne šole

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa ustavili voznika avtobusa, ki naj bi peljal na izlet otroke iz osnovne šole. Opravili so nadzor psihofizičnega stanja in ugotovili, da je voznik avtobusa pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,16 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, kot poklicni voznik pa v organizmu ne bi smel imeti alkohola.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje, izrekli globo v višini 300 evrov, dobil pa je tudi štiri kazenske točke.