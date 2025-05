Pod vplivom alkohola in mamil mladoletnica povozila 51-letnika

Koprski policisti so v nedeljo popoldne obravnavali dogodek, v katerem je 17-letnica pod vplivom alkohola in mamil povozila 51-letnika, ki ga je zatem s sopotniki pobrala, ga naložila v avto in odpeljala. Policisti so avto izsledili v Kazljah, peljal ga je 15-letnik pod vplivom alkohola in mamil ter brez vozniškega dovoljenja.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, jih je o povoženem potniku v Štanjelu obvestila očividka. Potnik naj bi najprej padel iz prtljažnega dela vozila, nato ga je voznik povozil, zatem pobral, naložil v avto in odpeljal. K poškodovanemu 51-letniku z lažjimi poškodbami so poklicali reševalce.

Za oba so odredili strokovni pregled

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je v času prometne nesreče vozila 17-letnica z območja Sežane. Odrejen preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal rezultat 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, hitri test za droge je bil pozitiven na marihuano in kokain. Pri 15-letniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis.

Za oba so odredili strokovni pregled in obvestili starše, vozilo pa zasegli. 51-letniku sledi hitri postopek zaradi kršitev, ker je dal v uporabo motorno vozilo osebi, ki takega vozila ne sme voziti. 15-letniku sledi obdolžilni predlog zaradi več kršitev, 17-letnici pa kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, ker je vozila brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola in mamil, osebo v prtljažniku in ker ni ostala na kraju prometne nesreče. Oba mladoletna kršitelja so po zaključenih postopkih predali staršem, so še dodali s PU Koper.