Pod vplivom alkohola in drog vozila brez vozniške

S PU Maribor poročajo o prometni varnosti preko vikenda. Policisti PP Ormož so v nedeljo v naselju Obrež, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili hitrost vozniku osebnega vozila, ki je vozil 111 km/h in s tem prekoračil hitrost za 61 km/h. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Ptuj. Istega dne zvečer so v Ormožu ustavili voznika osebnega vozila, pri katerem je bilo s preizkusom alkoholoziranosti ugotovoljeno, da vozi pod vplivom alkohola (0.78 mg/l alkohola). Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje, podan bo obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

V petek so policisti PP Ptuj na Ptuju ustavili voznico osebnega avtomobila in ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki niso pripadale temu vozilu. Voznica je bil preizkušena z alkotestom, ki je pokazal 0,77 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako pa je bil pozitiven tudi hitri test za prisotnost prepovedanih drog. Voznici je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je odklonila. Policisti so voznici vozilo zasegli in podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče na Ptuju.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 1,09 mg/l alkohola

Pridržanje je bilo včeraj odrejeno vozniku osebnega avtomobila, ki je na območju Ptuja vozil pod vplivom alkohola (preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 1,09 mg/l alkohola), sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Padel po vozišču, huje se je poškodoval

Na Ljubljanski ulici v Mariboru je 47-letni voznik e-skiroja trčil v robnik in padel po vozišču, pri tem se je huje poškodoval, odpeljan je bil v bolnišnico.