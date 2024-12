Pod vplivom alkohola in drog v nekaj minutah povzročil štiri nesreče

V soboto, 30. novembra, je nekaj po 18. uri pri delovni zapori na Seidlovi cesti v Novem mestu voznik osebnega avtomobila Volkswagen passat večkrat trčil v avtomobil 45-letnega voznika, ki je stal pred semaforjem, potem pa pobegnil s kraja.

»Z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem je nadaljeval z vožnjo po Seidlovi cesti, kjer je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 44-letnega voznika. Nadaljeval je z vožnjo do križišča v Ločni, kjer je trčil v avtomobil 44-letnega voznika, potem pa na Šmarješki cesti trčil še v avtomobil 61-letne voznice. Tudi po tem trčenju je poskušal pobegniti, a je z vozilom s predrtimi pnevmatika obstal na cesti. Na kraju je 43-letni povzročitelj poskušal napasti policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligramov alkohola, odredili so mu tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki je potrdil prisotnost psihoaktivnih zdravil,« sporočajo s PU Novo mesto.

Stari znanec policije

Zoper 43-letnika so odredili tudi strokovni pregled. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. V štirih nesrečah ni bil nihče poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda na udeleženih vozilih. 43-letnega povzročitelja so policisti v preteklih letih že 35-krat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.