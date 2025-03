Tri leta in pet mesecev po tragični prometni nesreči, ki naj bi jo povzročil, je na zatožno klop Okrožnega sodišča v Kopru sedel 74-letni domačin Dušan Viler. Državno tožilstvo mu očita nevarno vožnjo v cestnem prometu, ki da je povzročila smrt 42-letnika; grozi mu do 12 let zapora in prepoved vožnje motornega vozila. Upokojeni poklicni voznik, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, krivde ni priznal. Odvetnica Monika Mavsar predlaga ogled ceste, da bi ugotovili, ali je Viler na njivo res zavil čez neprekinjeno črto. FOTO: Moni Černe D...