Pod tovornjakom so živi zgoreli (FOTO)

Pri Arji vasi je tri mlade ubil pijani voznik, ki je vozil po nasprotnem pasu avtoceste. FOTO: Marko Feist

Petim mladim ni bilo več pomoči

PRESS RELEASE V petih avtomobilih so umrli prav vsi, dva sta bila otroka.

Usodno obračanje na avtocesti

Tragedija pri Naklem

Na takratni hitri cesti pri Naklem se je 31. januarja 1998 zgodila tragedija, ki je ne bomo pozabili. Mladi člani Skakalnega kluba Mengeš so se s kombijem peljali s treninga na Pokljuki, ko je šofer iz neznanega razloga zapeljal na nasprotni pas in trčil v audija. V kombiju sta umrla bratca, 7-letni Samo in 11-letni Matej Cerar, ter 32-letna Jana Slokan, v audiju pa predsednik uprave Petrola Franc Premk in sopotnik Alojz Fortuna.

Umrli trije policisti

Najhujša nesreča v zgodovini Slovenije

Najhujše prometne nesreče v zgodovini Slovenije, ki se je zgodila 16. julija 1992 na hitri cesti Slovenika, predhodnici današnje avtoceste, pred predorom Pletovarje, ni preživel nihče. Marsikdo pa se še vedno spominja grozljivih prizorov in zoglenelih trupel v pogorelih vozilih.

Deset življenj se je končalo v nekaj sekundah po silovitem trčenju petih osebnih avtomobilov. Tri vozila je zajel ogenj, v katerem je zgorelo sedem ljudi, med njimi sta bila tri in šest let stara otroka, trije pa so umrli, ukleščeni v dveh vozilih, ki sta trčili v goreče avtomobile. Tragedija se je zgodila, ker je italijanski voznik nepravilno prehiteval kolono in pri tem čelno trčil v nasproti vozeče vozilo z nemško registracijo, nato pa je vanju treščila še katrca mariborske registracije. Pri silovitem trčenju so eksplodirali bencinski rezervoarji, zaradi izogibanja gorečim vozilom pa sta se zaleteli še dve vozili, stoenka in renault 5, obe z ljubljansko registracijo. O silovitosti trka pričajo besede policijskega inšpektorja, da so bili vozniki očitno tako presenečeni, da sploh niso imeli časa, da bi odreagirali. Eden je imel roko še zmeraj naslonjeno na avtomobilskih vratih, kot med vožnjo.

Množično verižno trčenje

Število smrtnih žrtev prometnih nesreč v obdobju 2000–2019

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

315 278 268 242 274 259 262 294 214 171 138 141 130 125 108 120 130 104 93 103

V zadnjih dvajsetih letih so slovenske ceste vzele skoraj štiri tisoč življenj, kar 3831! Število smrtnih žrtev prometnih nesreč od leta 2000 strmo upada, a številke so še vedno zastrašujoče. Lansko leto sta zaznamovali 102 smrtni žrtvi, kar je trikrat manj kot leta 2000, ko jih je bilo 315.V letu naše osamosvojitve, torej 1991., pa je umrlo skoraj petkrat toliko ljudi kot lani, kar 482! Žal bi večino nesreč, ki se zgodijo v cestnem prometu, lahko preprečili in vsem tem ljudem bi bilo še dano živeti. Velikokrat jih namreč povzročijo pijani, prehitri in predrzni vozniki.V bližini gradu Kromberk pri Novi Gorici je maja 2001 ugasnilo kar pet mladih življenj, najmlajši je imel 25, najstarejši pa 30 let. Domači fantje so po starem primorskem običaju postavljali slavolok mladoporočencema in se v zgodnjih jutranjih urah vračali domov. Terensko vozilo, ki je imelo platneno streho, ne pa tudi varnostnega loka, se je v desnem ovinku prevrnilo na streho in pod seboj usodno pokopaloin. Leje čudežno preživel.Na tako imenovanem Poljanskem klancu pri Trebnjem, le 100 metrov od usodnega kraja petkove tragedije, se je pred 15 leti, aprila 2005, zgodila druga najbolj črna prometna nesreča v Sloveniji. Asfalt na nekdanji dolenjki je prepojila kri kar osmih žrtev, štirih delavk novomeškega Laboda in štirih članov družine iz Kranjske Gore, med njimi je bila štiriletna deklica.Tudi to nesrečo je povzročilo nepravilno prehitevanje, voznik kombija je namreč zapeljal čez polno črto in naravnost proti kamionu. Ta se je pri izogibanju prevrnil, pokopal dve osebni vozili in vsi so zagoreli. Iz avtomobilov so se slišali grozljivi kriki ujetih pod tovornjakom, ki so živi zgoreli, povzročitelj, ki je tovornjak le oplazil in zapeljal s ceste, pa jo je odnesel s petimi leti zaporne kazni.Leto 2007 je zaznamovala strahovita prometna nesreča na ljubljanski obvoznici s kar sedmimi mrtvimi. Zakoncainsta se v nedeljo, 27. avgusta, vračala s hrvaške obale, kjer sta se srečala s svojo družino. Svojci so za Slovenske novice povedali, kako se je Ana veselila tega srečanja. Rekla je, da jim še za praznike ne uspe, da bi se zbrala vsa družina. A žal do doma nista več prišla, saj jima je tik pred njim, med predoroma Golovec in Strmec, pot zaprl romunski voznik, ki je ravnal skrajno predrzno in neprevidno. Polkrožno je namreč obračal na avtocesti in pri tem zapeljal na nasprotni pas. V strahovitem trčenju sta umrla zakonca Globočnik in vsi potniki v romunskem vozilu, nekateri strokovnjaki pa so po nesreči opozarjali, da je bila cesta, na kateri so izvajali dela, slabo označena oziroma da je bila kriva slaba signalizacija.Leto 2009 smo si vsi zapomnili zaradi strahovite izgube treh mladih življenj, 2. oktobra jo je povzročil pijani vozniks Polzele, ki je v Arji vasi zapeljal po napačni strani avtoceste. V silovitem čelnem trčenju so takoj umrli 24-letni, 22-letnain 21-letnapa je nesrečo preživela, a bo posledice čutila vse življenje. Celjsko okrožno sodišče je pet let po tragediji obsodilo Mačka na sedemletno zaporno kazen. Na sodišču se je zagovarjal, da je s prijateljem proslavljal ločitev od žene in je zato popil dve steklenici šampanjca, zaradi česar je bil zmanjšano prišteven. A sodišče mu je vendarle dokazalo, da je bil pred prvim kozarcem povsem priseben in da je zavestno sedel za volan ter odpeljal na avtocesto, da bi se izognil policistom.Na avtocesti Maribor–Ljubljana pri naselju Vrhole pri Slovenski Bistrici se je 10. junija 2014 zgodila ena največjih tragedij v policijskih vrstah. Sedem policistov z murskosoboške policijske uprave se je s kombijem peljalo na spominsko slovesnost na Okrešlju, kjer se je leta 1997 zgodila največja tragedija med gorskimi reševalci. Ker so opazili, da imajo odprta prtljažna vrata, so se ustavili na odstavnem pasu, tam pa je vanje silovito trčil tovornjak, ki ga je vozil romunski voznik. Na kraju nesreče sta bila takoj mrtva, oče štirih otrok, in, oče dveh otrok, pozneje pa je v bolnišnici umrla še, mama dveh otrok. Romunski voznik, ki je svojce policistov na sodišču prosil odpuščanja, je bil obsojen na tri leta zapora.Na avtocesti Ljubljana–Razdrto pri bencinskemu servisu Lom je 13. julija 2015 umrla vsa družina romunskega tožilca. Poleg njega tudi njegova mama, žena in petletni sin. Romun je ustavil na odstavnem pasu, nato pa je v njegovo vozilo brez zaviranja trčil voznik cisterneiz Trebelnega. Zaradi prevelike hitrosti je cisterna daleč porivala Romunov avto in ga nato stisnila v skale. Brajer je pod vtisom strašne nesreče odtaval v gozd, njegovo truplo so našli čez 13 dni na težko dostopnem terenu.30. januarja 2016 se je zaradi goste megle in neprilagojene hitrosti na primorski avtocesti med izvozom Senožeče in razcepom Nanos zgodila najhujša nesreča v zgodovini Slovenije po številu udeležencev. V verižnem trčenju se je zgodilo kar 20 posameznih nesreč, udeleženih je bilo 55 osebnih vozil, sedem tovornjakov in avtobus. V štirih avtih so umrli štirje, 19-letna, 60-letniter voznika iz Romunije in Bosne. Skupno je bilo udeleženih 128 ljudi: 69 Slovencev, 30 Romunov, 14 Madžarov, po trije Ukrajinci, Hrvati in Kosovarji, po dva Italijana in Bosanca ter po eden Srb in Makedonec. Policijska preiskava je pokazala, da nesreče ne bi bilo, če bi povzročitelji vozili s predpisano hitrostjo za meglo 50 km/h, tako pa so celo tovornjaki vozili več kot 80 km/h.To leto je Slovenijo pretresla nesreča, v kateri je umrla 27-letna visoko noseča Mariborčanka, nekaj dni pozneje pa še novorojenček, ki so ga zdravniki na UKC Maribor poskušali rešiti s carskim rezom. Nosečnico je 27. oktobra 2018 na prehodu za pešce zbil pijani voznikz 1,83 promila alkohola v krvi. Tragedija je sprožila mnoge pozive strokovnjakov in društev, ki so predlagali več sprememb in strožjo zakonodajo za pijane voznike.