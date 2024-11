Pod Toškim čelom naletela na osebo na tleh, reanimacija ni bila uspešna

Uprava za zaščito in reševanje sporoča, da je v nedeljo popoldan okoli 13. ure pod Toškim čelom v občini Ljubljana pohodnica na gozdni poti naletela na osebo na tleh, ki ni kazala znakov življenja.

Gasilci GB Ljubljana, reševalci GRS Ljubljana in reševalci NMP Ljubljana so osebo oživljali, vendar reanimacija ni bila uspešna. Pokojnega so prenesli do ceste, tam ga je prevzela pogrebna služba.