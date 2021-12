Ob 15.18 je v bližini Jermanovih vrat, občina Kamnik, pod steno Planjave, padajoča skala zadela planinca in ga huje poškodovala.

Helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo za reševanje v gorah na krovu je ponesrečenca dvignil z vitlom in ga prepeljal v bazo na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Kranj in ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Reševalno akcijo so koordinirali gorski reševalci GRS Kamnik, njihova pomoč na kraju pa ni bila potrebna, sporočajo s uprave za zaščito in reševanje.