Pod Špičkom našli negibno osebo

Ob 18.22 so pod zavetiščem pod Špičkom (občina Bovec) pohodniki opazili negibno osebo. Gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS na Brniku so jo dvignili v helikopter, ta pa jo je odpeljal v bolnišnico na Jesenice. Kakšno je zdravstveno stanje osebe, še ne vemo.