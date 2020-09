Pod Roglo umrli Davor, Bernarda in Dragan: prva odškodnina za smrt 3 mladih

Bratje in sestre so do odškodnine zaradi nepremoženjske škode upravičeni zgolj izjemoma, kadar je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost, veleva zakonodaja. Med bratoma Alešem in Davorjem Grofelnikom pa je ta obstajala, zato je Aleš upravičen do odškodnine zaradi duševnih bolečin ob izgubi bližnjega, je zapisano v prvi pravnomočni civilni sodbi glede tragedije tik pod Roglo. Prisojenih mu je 14 tisočakov, ker pa mu je zavarovalnica 6000 evrov zavarovalnine že izplačala, mu morata Dimnikarstvo Lapuh in Republika Slovenija solidarno izplačati še 8000 evrov.Skozi žaluzije videla truploPetnajstega januarja 2012 so ...