Pod pretvezo, da prodaja sesalce, ji je ukradla nakit in denar

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o drzni tatvini v Mostah ta konec tedna.



Do stanovanja oškodovanke je prišla ženska in se predstavila kot prodajalka sesalcev. S to pretvezo ji je uspelo, da jo je oškodovanka povabila v stanovanje. Tam je izkoristila njeno nepozornost in odtujila gotovino ter nakit.



Z dejanjem jo je oškodovala za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev trenutno še neznane storilke.



Gre za žensko, ki je stara okoli 40 let, visoka 160–165 centimetrov, močnejše postave. Ima črne, rahlo skodrane lase.