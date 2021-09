Pod cesto našel avto, v njem pa mrtvo osebo

Danes ob 16.10 je na gozdni poti pri Dolenjih Laknicah (občina Mokronog - Trebelno) moški našel osebno vozilo, ki je bilo okoli 25 metrov pod cesto in prislonjeno na drevo. V vozilu je bila preminula oseba.



Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, stabilizirali vozilo in odklopili akumulator. S tehničnim posegom so mrtvo osebo izvlekli iz vozila, jo z vrvno tehniko prenesli do ceste in predali pogrebni službi. Posredovali so tudi reševalci NMP ZD Trebnje in policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: